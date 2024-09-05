Четверг, 5 сентября, 2024

У взятых в плен боевичек ВСУ под Курском нашли интимный компромат

Автор: powder

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При обыске у двух молодых девушек из подразделений ВСУ, которых поймали в Курской области, нашли интимный компромат, пишет телеграм-канал «Пограничник из ада».

Попавшие в плен украинки назвались Аленой Шевчук и Викторией Яценко. Российские военные решили проверить телефон второй из них. Помимо кадров с боевых действий, там был откровенно непристойный контент с участием пленной.

На опубликованном отрывке можно заметить, что на экране смартфона мелькает его полуголая хозяйка.

На вопрос о том, что боевички делали в России, Яценко ответила: «Снимала, як наши хлопцы захватывают Курскую область».

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