У взятых в плен боевичек ВСУ под Курском нашли интимный компромат

При обыске у двух молодых девушек из подразделений ВСУ, которых поймали в Курской области, нашли интимный компромат, пишет телеграм-канал «Пограничник из ада».

Попавшие в плен украинки назвались Аленой Шевчук и Викторией Яценко. Российские военные решили проверить телефон второй из них. Помимо кадров с боевых действий, там был откровенно непристойный контент с участием пленной.

На опубликованном отрывке можно заметить, что на экране смартфона мелькает его полуголая хозяйка.

На вопрос о том, что боевички делали в России, Яценко ответила: «Снимала, як наши хлопцы захватывают Курскую область».