У входной группы ЦПКиО устраняют последствия пожара в результате ДТП

Ремонтная бригада ДБГ устраняет последствия ночного пожара у входной группы Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщается в Telegram-канале МЦУ Рязань.

Напомним, пожар случился 26 сентября в 00:30 около дома №17/2 по улице Братиславской в Рязани неустановленный водитель автомобиля «Ауди 100» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода Октавия». После этого иномарка продолжила движение, врезалась во входную группу парка и загорелась. Водитель погиб на месте.

Остов сгоревшего автомобиля ремонтная бригада уже вывезла. Отмечается, что рабочие сегодня начнут восстанавливать постращавшие от огня части арки. Фасад арки заново оштукатурят и покрасят. После этого электрики восстановят подсветку входной группы.

ВО время пожара пострадали и буквы на входной группе. Их будут заказывать и заново устанавливать.