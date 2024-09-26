Четверг, 26 сентября, 2024

У входной группы ЦПКиО устраняют последствия пожара в результате ДТП

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/mcu_62

Ремонтная бригада ДБГ устраняет последствия ночного пожара у входной группы Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщается в Telegram-канале МЦУ Рязань.

Напомним, пожар случился 26 сентября в 00:30 около дома №17/2 по улице Братиславской в Рязани неустановленный водитель автомобиля «Ауди 100» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода Октавия». После этого иномарка продолжила движение, врезалась во входную группу парка и загорелась. Водитель погиб на месте.

Остов сгоревшего автомобиля ремонтная бригада уже вывезла. Отмечается, что рабочие сегодня начнут восстанавливать постращавшие от огня части арки. Фасад арки заново оштукатурят и покрасят. После этого электрики восстановят подсветку входной группы.

ВО время пожара пострадали и буквы на входной группе. Их будут заказывать и заново устанавливать.

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