У сотрудников крупного предприятия в Рязанском районе украли телефоны

Из раздевалки крупного предприятия в Рязанском районе у многих сотрудников украли телефоны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина из Рыбного обратился в полицию с заявлением. За время рабочей смены из раздевалки для персонала крупного предприятия, расположенного в Рязанском районе, пропал его сотовый телефон. На предприятии существует ограничение на пользование личными сотовыми телефонами, и на время рабочей смены мобильники хранятся в шкафчиках в раздевалке. Работник перед сменой переодевается в спецодежду, а свои вещи и телефон оставляет в шкафчике. Это хранилище индивидуальное, но не закрепленное за человеком – каждый выбирает любой шкафчик из свободных.

Мужчина рассказал полицейским, что перед работой оставил смартфон в шкафчике и запер его. Ключ забрал с собой и после смены открыл им шкафчик, но выяснилось, что телефон исчез. Оперативники уголовного розыска осмотрели шкафчик заявителя и другие шкафчики в раздевалке. Оказалось, что замки на некоторых из них износились и ячейки можно открыть ключом, похожим на «родной». Возможно, кто-то из работников предприятия воспользовался своим ключом, чтобы открыть шкафчик с чужими вещами и похитил смартфон.

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Полицейские пообщались с руководством предприятия и установили, что работа ведется круглосуточно – днем и ночью единовременно в служебных помещениях могут находиться несколько тысяч человек. Поэтому для оперативников оказалось сложным «вычислить» среди потока работников злоумышленника, но полицейские опросили множество людей и собрали сведения, важные для расследования.

Сотрудники полиции зафиксировали описание пропавшего сотового телефона. Вскоре в полицию обратился другой работник предприятия и сообщил, что из шкафчика, которым он воспользовался перед недавней сменой, пропал сотовый телефон, а потом с банковского счета, «привязанного» к абонентскому номеру, похитили все сбережения – 15 тысяч рублей. История с замком была аналогичной – шкафчик был заперт, но телефон из него пропал.

Вскоре полицейские получили сведения, что на окраине Рязани мужчина предлагает купить у него подержанный смартфон, похожий на один из похищенных. Выяснив личность продавца, оперативники разыскали этого мужчину и установили, что 42-летний житель Рязанской области причастен к кражам. Злоумышленника задержали. У него изъяли один из похищенных телефонов.

Выяснилось, что задержанный причастен к еще паре аналогичных хищений смартфонов из раздевалки предприятия, о которых потерпевшие еще не успели заявить.

По предварительной информации, 42-летний житель Рязанской области недавно устроился работать на предприятие в Рязанском районе. В какой-то момент мужчина заметил, что замок на шкафчике, который он выбрал, немного износился. Работник попробовал ключом от своего шкафчика открыть соседние и после нескольких попыток нашел замок, к которому его ключ подошел. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и похитил из чужого шкафчика смартфон. Затем он отработал смену и уехал домой. Там он сбыл телефон случайному знакомому. В конце следующей смены он еще раз попробовал найти подходящий шкафчик, но у него не получилось. А в следующий раз удалось – и злоумышленник забрал чужой телефон и с помощью аппарата перевел со счета сбережения коллеги. Попытки хищений повторялись еще несколько раз, и находились «слабые шкафчики». Похищенное мужчина сбывал через знакомых.

Персонал предприятия проверил все шкафчики и исправил «ослабевшие» замки.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 6 лет.