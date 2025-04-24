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Спорт

У СК «Буревестник» в Рязани могут построить открытый бассейн

Алексей Самохин

В Рязани рассматривается возможность создания открытого бассейна на территории спорткомплекса «Буревестник». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По его словам, спорткомплекс, полностью перешедший в областную собственность в апреле, планируется развивать вместе с ЦПКиО. Будет убран забор и спорткомплекс станет территорией парка.

Здание было построено в 1973 году, с тех пор не обновлялось основательно. В прошлом году было принято решение полноценно развивать спорткомплекс.

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— В апреле завершили процедуры выкупа его в областную собственность и уже обновили зал для единоборств. В этом году планируем привести в порядок кровлю, фундамент и инженерные коммуникации, в том числе полностью обновим систему фильтрации воды в бассейне, — написал Павел Малков.

Уже сейчас в «Буревестнике» работают залы для занятий самбо, боксом, тяжёлой атлетикой, 25-метровый бассейн и бассейн для грудных детей. Проходят соревнования по самым различным видам спорта — от триатлона до мини-футбола.

У СК «Буревестник» в Рязани могут построить открытый бассейн Здание было построено в 1973 году, с тех пор не обновлялось основательно. В прошлом году было принято решение полноценно развивать спорткомплекс.
У СК «Буревестник» в Рязани могут построить открытый бассейн Здание было построено в 1973 году, с тех пор не обновлялось основательно. В прошлом году было принято решение полноценно развивать спорткомплекс.
У СК «Буревестник» в Рязани могут построить открытый бассейн Здание было построено в 1973 году, с тех пор не обновлялось основательно. В прошлом году было принято решение полноценно развивать спорткомплекс.
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