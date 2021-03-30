Рязанский Торговый городок завёл аккаунты в Instagram и Telegram

У проекта развития рязанского Торгового городка появились страницы в соцсетях, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь следить за ходом работ на рязанской ВДНХ можно в Instagram-аккаунте и Telegram-канале проекта. Также в соцсетях будут публиковаться исторические справки о павильонах комплекса, отметили в администрации Рязани.

Напомним, ранее его рязанский Торговый городок решили благоустроить. Однако согласование проекта по его возрождению затянулось.

В прошлом году рязанские власти презентовали концепцию обновлённой рязанской ВДНХ. Кроме того, Торговый городок попал в проект «Архитектурный перископ».