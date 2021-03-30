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Суббота, 3 апреля, 2021
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Рязанский Торговый городок завёл аккаунты в Instagram и Telegram

7info7

У проекта развития рязанского Торгового городка появились страницы в соцсетях, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь следить за ходом работ на рязанской ВДНХ можно в Instagram-аккаунте и Telegram-канале проекта. Также в соцсетях будут публиковаться исторические справки о павильонах комплекса, отметили в администрации Рязани.

Напомним, ранее его рязанский Торговый городок решили благоустроить. Однако согласование проекта по его возрождению затянулось.

В прошлом году рязанские власти презентовали концепцию обновлённой рязанской ВДНХ. Кроме того, Торговый городок попал в проект «Архитектурный перископ».

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