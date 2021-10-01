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Пятница, 1 октября, 2021
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У рязанца, накопившего 41 тысячу рублей штрафов ГИБДД, арестовали машину

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У рязанца, накопившего 41 тысячу рублей штрафов ГИБДД, арестовали машину

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В ходе рейда сотрудники Отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Рязань и Рязанскому району арестовали транспортное средство у рязанца из-за скопившихся долгов по штрафам ГИБДД на сумму в 41 тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

В ходе работы сотрудники органов принудительного исполнения установили, что гражданин У. имеет ряд непогашенных штрафов из-за нарушения ПДД. Из-за такой крупной просрочки, сотрудники органов принудительного исполнения арестовали автомобиль Nissan Teana 2014 года, оставив его должнику на ответственное хранение, наложив запрет на пользование.

УФССП России по Рязанской области напоминает, что непогашенные задолженности могут стать причиной ареста имущества должника и передачи его на принудительную реализацию.

В случае с автотранспортным средством должника сотрудники органов принудительного исполнения могут арестовать и эвакуировать арестованное имущество без участия владельца.

Все расходы по совершению исполнительных действий, в том числе по хранению арестованного имущества, взыскиваются с должника.

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