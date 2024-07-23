У российских туристов будет больше рейсов до Мальдив и Европы

Ближневосточный лоукостер Air Arabia начнет выполнять рейсы по двум новым маршрутам — на Мальдивы и в Австрию. Об этом сообщает Profi.Travel.

Перелеты из аэропорта Шарджи в Мале (Мальдивы) будут осуществляться ежедневно, начиная с 27 октября. Как подчеркивают в авиакомпании, полетная программа рассчитана так, чтобы у туристов, вылетающих из России, была максимально удобная и короткая стыковка в Шардже. Например, если пассажиры вылетят из Домодедово в 00:20 (мск), то в 07:00 они будут в аэропорту Шарджи, а уже в 08:00 — отправятся в Мале. Кроме того, удобные стыковочные рейсы на крыльях Air Arabia в лоукостере анонсировали для туристов из Екатеринбурга, Уфы, Самары и Казани.

Что касается рейсов из России в столицу Австрии Вену, то они стартуют с 20 декабря текущего года. Вероятно, авиакомпания делает ставку на популярные у туристов рождественские ярмарки и новогодние концерты в Венской опере, а также на то, что россиянам нужно немало времени, чтобы получить шенгенскую визу.

Как отметили в лоукостере, рейсы в Вену из 5 городов России — Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Самары — также будут удобно стыковаться. Пройти на посадку можно будет за 55 минут в аэропорту Шарджи.