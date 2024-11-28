Четверг, 28 ноября, 2024
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У родителей 16-летнего рязанца, насмерть сбившего мужчину, арестовали имущество

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Валерия Мединская
Фото: Pxhere

У родителей 16-летнего рязанца, который, находясь в нетрезвом виде, сбил насмерть мужчину на велосипеде в Сараевском районе, арестовали автомобили. Сообщает издательство «Пресса».

В ходе следствия по уголовному делу о смертельном ДТП арестовали две иномарки, принадлежащие родителям обвиняемого. Суд запретил пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению до 28 декабря 2024 года машинами Ford Focus 2015 года выпуска и Chery Tiggo 7 Pro 2022 года выпуска.

Напомним, 28 апреля 16-летний подросток из Рязани на автомобиле ВАЗ-2115 сбил насмерть 47-летнего мужчину в Сараевском районе.

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