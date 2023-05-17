Среда, 17 мая, 2023
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У рязанцев остаётся несколько дней, чтобы подать свою идею по улучшению жизни в стране

7info7

21 мая завершается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов, который пройдёт в рамках этого форума.

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, коммуникационный партнер – АНО «Диалог Регионы».

Форум пройдёт в этом году в третий раз. За время своего существования эта площадка сформировала сообщество ярких лидеров и команд, готовых изменить экономическую и социальную сферы жизни к лучшему.

Рязанцы могут подать свои идеи на сайте. Победителям форума предоставят помощь от государства и бизнеса на реализацию их проектов.

В настоящий момент на форум из Рязанской области заявлено более 80 проектов. Среди идей, которые предлагают жители нашего региона, – проведение в области конкурса космических и авиационных проектов, создание инвестиционного маркетплейса и единого электронного сервиса бухгалтерии, открытие в Скопинском районе ЭкоШколы, развитие проекта «Городской лекторий», который функционирует в городских рядах, а также создание системного подхода к работе с памятниками архитектуры. Ознакомиться с поданными проектами можно на сайте форума.

Региональные предприниматели могут поучаствовать в конкурсе перспективных брендов, по итогам которого лучшие получат поддержку на продвижение своих товаров в торговых сетях, маркетплейсах и медиа. Заявки на него также принимаются до 21 мая на крауд-платформе.

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