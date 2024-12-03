У погибшей в страшном ДТП девушки осталась маленькая дочь

У 23-летней Дарьи, погибшей в страшном ДТП в Касимовском районе, осталась маленькая дочь, сообщает группа «Подслушано в Елатьме».

Авария, унёсшая жизнь двух человек, произошла в 4 часа утра 2 декабря на 225-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе. По предварительным данным, девушка не справилась с управлением автомобилем ВАЗ 2114 и врезалась в фуру ДАФ.

Дарья и её 24-летний пассажир погибли на месте. По данным из соцсетей, молодые люди были парой.

Пользователи соцсети собирают деньги для помощи родителям Дарьи и Александра.