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Четверг, 27 мая, 2021
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У олимпийских чемпионов по фигурному катанию родился сын

7info7
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27 мая олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосажар родила своему мужу и партёру  Максиму Транькову сына.

Это их второй ребёнок. Пара воспитывает дочь. О пополнении  в семье Татьяна узнала во время подготовки шоу « Ледниковый период». Однако «не сошла с дистанции» и подарила зрителям фееричные номера.

Больше всех, наверное, волновался за супругу Максим, наблюдая из кресла жюри, как будущая мама делает головокружительные кульбиты.

 Мальчик появился на свет в России, в центре Лапино. Счастливая мама опубликовала пост на своей странице в инстаграм.

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