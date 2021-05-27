У олимпийских чемпионов по фигурному катанию родился сын

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27 мая олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосажар родила своему мужу и партёру Максиму Транькову сына.

Это их второй ребёнок. Пара воспитывает дочь. О пополнении в семье Татьяна узнала во время подготовки шоу « Ледниковый период». Однако «не сошла с дистанции» и подарила зрителям фееричные номера.

Больше всех, наверное, волновался за супругу Максим, наблюдая из кресла жюри, как будущая мама делает головокружительные кульбиты.

Мальчик появился на свет в России, в центре Лапино. Счастливая мама опубликовала пост на своей странице в инстаграм.