Переехавший из Волгограда на Сахалин патологоанатом Николай Чернышев рассказал изданию V1.RU о своей работе.
По данным портала, за свою карьеру ему приходилось вскрывать и детей, и известных личностей города, и даже своих близких. Как отметил врач, ему было тяжело работать первые полгода.
По его словам, отношение к трупу как к работе приходит только со временем. Самое сложное в его профессии в физическом плане — запахи трупов.
Чернышев добавил, что ему редко снятся трупы. Дома он старается не разговаривать о работе.