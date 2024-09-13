Переехавший из Волгограда на Сахалин патологоанатом Николай Чернышев рассказал изданию V1.RU о своей работе.

По данным портала, за свою карьеру ему приходилось вскрывать и детей, и известных личностей города, и даже своих близких. Как отметил врач, ему было тяжело работать первые полгода.

«Запоминаются только интересные случаи, все остальное считается рутиной. В голове отпечатались роженицы и дети», – признался Чернышев.

По его словам, отношение к трупу как к работе приходит только со временем. Самое сложное в его профессии в физическом плане — запахи трупов.

«Запахи нужно принять и просто перебороть себя. Каждый труп пахнет по-разному. Это зависит об образа жизни, питания, состояния организма, от заболевания пациента», — пояснил патологоанатом.

Чернышев добавил, что ему редко снятся трупы. Дома он старается не разговаривать о работе.