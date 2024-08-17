Суббота, 17 августа, 2024

У девочки, которую бросила мама в Рязанском перинатальном центре, появилось имя

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/perinatal_center_rzn

История девочки, которая родилась в Рязанском перинатальном центре раньше срока с весом 1140 граммов, вызвала большой отклик у рязанцев. Об этом рассказывают в группе учреждения во «ВКонтакте».

Маленькую пациентку сразу после рождения оставила мама. У девочки не было имени, и подписчики в комментариях предложили назвать ее Вера. Сотрудники учреждения прислушались в рязанцам.

Но местные жители помогли не только с выбором имени. Они передали девочке подгузники, одежду, средства ухода. Сотрудники перинатального центра отмечают, что посылки пришли и идут не только от жителей Рязани.

Сейчас малышка находится в стабильном состоянии, хорошо набирает вес. Теперь ей предстоит следующий этап лечения. Для этого Веру перевели в Областную детскую клиническую больницу.

— Все вещи, которые адресованы Вере, мы обязательно передадим для нее на новое место её пребывания, — пишут сотрудники Рязанского перинатального центра.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Мёд, герои легенд и современное искусство! Афиша мероприятий на выходные 17-18 августа в Рязани

Российский боец уничтожил дрон ВСУ ударом приклада

Военкор: ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы

Астролог рассказал, на какие части развалится Украина

Соцсети: ВС России поразили командный пункт, где мог находиться Сырский

Украинцы снесли памятник Ленину в Курской области

Многодетная вдова участника СВО обратилась за помощью в администрацию Рязани

Мусоровоз снёс трубу на улице Керамзавода

Прозорливая старица Алипия видела будущее Киева: «Будет время такое, что все квартиры ваши пустые будут…»

«Натовские войска будут стоять»: Жириновский предсказывал события в Курской области

Объединяющий процесс: на «Фабрике процессов» продолжают изучать инструменты нацпроекта «Производительность труда»

Губернатор Малков рассказал, как Рязань помогает Курской области