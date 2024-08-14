В перинатальном центре рассказали о девочке, которая родилась с весом 1140 граммов

В Рязанском перинатальном центре появилась маленькая пациентка, которая родилась с весом 1140 граммов и ростом 40 сантиметров. Однако точный срок, в какой родилась малышка, неизвестен: мама отказалась от ребенка сразу. Историю «торопыжки» рассказали сотрудники центра в социальных сетях.

Маленькая пациентка находится в перинатальном центре уже 38 дней. За это время она набрала вес до 2000 граммов, научилась самостоятельно дышать и есть. Ее перевели в отделение патологии новорождённых, где она проходит следующий этап лечения.

У девочки пока нет имени. Мам ей заменяют медсестры и врачи отделения. А еще у нее появилась первый верный друг — плюшевый осьминог.

Врачи говорят о малышке как о настоящем бойце. Девочка оказалась представительницей далеко не слабого пола. Ей ещё предстоит дальнейший этап реабилитации, который планируется после окончания лечения в Перинатальном центре уже в руках специалистов Областной детской клинической больницы.