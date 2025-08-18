У белых аистов закончился сезон гнездования в Рязанской области

В Рязанской области закончился сезон гнездования у белых аистов. Гнёзда аистов опустели. Об этом сообщает орнитолог Елена Фионина.

Более четырех с половиной месяцев рязанцы любовались этими красивыми птицами на гнёздах. Первые аисты в этом году в Рязанской области появились 29 марта и сразу стали отмечаться на водонапорных башнях, где они в основном и строят свои жилища в нашей полосе. И вот птенцы выросли и окрепли, скоро аисты улетят от нас на зимовку.

Вчерашние птенцы, а ныне молодые аисты, по словам орнитолога, вылетают кормиться на луга и поля. Держатся они поодиночке или вместе, охотятся на мышевидных грызунов, ящериц, змей, поедают крупных насекомых. Пока птицы очень доверчивы, но близко все равно не подпускают.

«В дальнобойную оптику или в бинокль можно рассмотреть, что клювы у аистов покраснели ещё не полностью, кончик клюва остался чёрным. Пытаться подойти поближе не нужно, ведь птица охраняемая, занесена в Красную книгу Рязанской области, не стоит тревожить аистов», — отметила Елена Фионина.

В момент перелётов и послегнездовых кочёвок аисты могут присаживаться на крыши домов, трубы зданий, водонапорные башни, прочие высокие техногенные сооружения. На самом деле, ни в конце августа, ни в сентябре ни о каком постоянном местожительстве аистов на крышах и на трубах речь не идёт. Аистята отдохнут и полетят дальше.