Понедельник, 18 августа, 2025
11.6 C
Рязань
Экология, природа, животные

У белых аистов закончился сезон гнездования в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: Елена Фионина

В Рязанской области закончился сезон гнездования у белых аистов. Гнёзда аистов опустели. Об этом сообщает орнитолог Елена Фионина.

Более четырех с половиной месяцев рязанцы любовались этими красивыми птицами на гнёздах. Первые аисты в этом году в Рязанской области появились 29 марта и сразу стали отмечаться на водонапорных башнях, где они в основном и строят свои жилища в нашей полосе. И вот птенцы выросли и окрепли, скоро аисты улетят от нас на зимовку.

Вчерашние птенцы, а ныне молодые аисты, по словам орнитолога, вылетают кормиться на луга и поля. Держатся они поодиночке или вместе, охотятся на мышевидных грызунов, ящериц, змей, поедают крупных насекомых. Пока птицы очень доверчивы, но близко все равно не подпускают.

«В дальнобойную оптику или в бинокль можно рассмотреть, что клювы у аистов покраснели ещё не полностью, кончик клюва остался чёрным. Пытаться подойти поближе не нужно, ведь птица охраняемая, занесена в Красную книгу Рязанской области, не стоит тревожить аистов», — отметила Елена Фионина.

В момент перелётов и послегнездовых кочёвок аисты могут присаживаться на крыши домов, трубы зданий, водонапорные башни, прочие высокие техногенные сооружения. На самом деле, ни в конце августа, ни в сентябре ни о каком постоянном местожительстве аистов на крышах и на трубах речь не идёт. Аистята отдохнут и полетят дальше.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.

Происшествия

В результате ЧП в Шиловском районе нанесен ущерб 11 зданиям, включая местную больницу

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области сообщил, что по данным на 16:30 ч. 18 августа в результате техногенной аварии пострадало 133 человека, в списках погибших – 24.
Происшествия

Мобильные телефоны в канистре из-под «незамерзайки» пытались передать рязанским осужденным

Вечером 30 июля сотрудники учреждения заметили мужчину, который готовился перебросить на территорию ИК-5 пластиковую канистру из-под незамерзающей жидкости.
Общество

В Рязани массово снизят подачу воды 19 августа

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 19.08.2025 11:00 до 20.08.2025 06:00 будет снижена подача холодной воды до 1,5 атм.
Общество

Опубликован рейтинг управляющих компаний Рязанского района за II квартал 2025 года

Среди критерий рейтинга значатся: предписания от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг, полнота размещения информации в ГИС ЖКХ и другие.
Общество

Трусова опубликовала первое после родов видео с тренировки

Первая тренировка после родов, по словам фигуристки, была долгожданной и проверочной, с чего стоит начать восстановление.
Происшествия

Человек выпал из окна в Рязани

Из дома по улице Есенина из окна верхнего этажа выпал человек. По информации очевидцев, пострадавший не имеет признаков жизни.
Происшествия

Количество погибших возросло до 24 человек в результате ЧП в Рязанской области

В стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.
Общество

В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.