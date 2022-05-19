Тверские подростки привязали собаку к рельсам и сняли на видео, как её переезжает поезд

В Твери на участке железной дороги под Крупским мостом подростки привязали собаку к рельсам и сняли на видео, как её переезжает поезд. Ролик распространился в соцсетях 19 мая.

Пресс-служба прокуратуры Тверской области сообщила, что по факту случившегося начата проверка.

Проверку также начала транспортная полиция. В ведомстве отметили, что личности причастных к ЧП молодых людей установлены.

По данным источника местного издания «Afanasy.biz», подозреваемые — парни 15 и 18 лет. Подростки утверждают, что привязанное к рельсам животное было уже мертво.