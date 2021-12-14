Туроператор назвал топ-10 направлений на Новый год

Приморский Сочи на Новый год пользуется наибольшим спросом у российских туристов, Крым — на пятом месте, рассказал «Известям» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, новогодние разъезды в России пройдут в две волны: первые туристы прибудут в пункт назначения 30-31 декабря и покинут его 2-3 января. Вторая волна заезжает 3-4 января и отдыхает до конца каникул.
Те, кто не поедет к морю, выбирают области близ своих городов.
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На третьем месте по популярности — горнолыжные туры в Красную Поляну, Домбай, Архыз, Приэльбрусье. Следом в рейтинге Кавминводы, куда едут ради медицинских процедур. Затем Крым, Великий Устюг, Петербург, Москва, «Золотое кольцо» и Казань.
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