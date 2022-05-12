Turkish Airlines стали блокировать оплату по картам «Мир»

На фоне санкций со стороны западных стран турецкие сервисы, которые раньше принимали оплату по картам «Мир», стали блокировать такие операции. Так, например, на сайте Turkish Airlines больше невозможно купить билеты по нацкартам, выпущенным рядом российских банков.

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Многочисленные жалобы на блокировку этой авиакомпанией платежей по картам «Мир» от Сбербанка, ВТБ и «Тинькофф» появились на форуме Винского, который используют путешественники. В этом лично убедился корреспондент «Известий»: сайт авиакомпании отклонял оплату как по VISA и MasterCard российских банков, так и по «Мир» от Сбербанка.

Некоторые другие турецкие платформы также стали запрещать операции по картам российской платежной системы. Например, популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку в Россию, запретил оплату по картам «Мир» ряда подсанкционных банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «Открытие».

На текущий момент некоторые иностранные банки-эквайеры, обеспечивающие прием нацкарт в этих странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания «Мира» в сети своих устройств или на сайтах. Это может коснуться российских банков под блокирующими санкциями, сообщили «Известиям» в национальной платежной системе.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Мир», тур, май: Turkish Airlines перестали принимать к оплате нацкарты