Туристу на заметку: на что обратить внимание при планировании отдыха в Гоа

Мы продолжаем публикацию «путевых заметок» и авторских фотографий от нашего внештатного корреспондента Кати Стоцкой, проживающей в настоящее время в индийском штате Гоа.

Актуальная информация играет существенную роль при подготовке к долгожданному отпуску. Каковы особенности и на что обратить внимание при планировании отдыха в Гоа?

Сезон в самом маленьком и уютном штате Индии – Гоа – начинается с октября, под аккомпанемент капель завершающегося муссона. В летние месяцы с июня по сентябрь прямых рейсов из России не предвещают, поэтому можно воспользоваться перелетом Москва – Дели на крыльях «Аэрофлота», всего 6 часов полета, и по прибытии внутренними авиалиниями добраться до Гоа за 2,5 часа. Есть и альтернативные варианты авиасообщения – через Баку, Ташкент, Шарджу и т.д. Важный момент: уточните все нюансы по визовому и безвизовому нахождению во время стыковки в той или иной стране, иначе можно не добраться до финального пункта назначения. Собственно, для прибытия в Индию, также необходимо получить визу.

Жара, влажность, обильные осадки и частое отключение электроэнергии ожидают после завершения вышеупомянутой логистики, вот почему это время не пользуется популярностью у путешественников.

Валюта Индии – индийская рупия, которая прошла долгий этап становления от 16 века с периода правления Великих Моголов-мусульман, после пережила реформы колонизаторов-британцев, передавших бразды правления в 1947 году правительству независимой Республики Индии.

Ориентировочно на 1$ приходится 82 рупии; 1 рупия – 0,999 рубля. В связи с последними мировыми событиями, большинство обменных пунктов с радостью обменяют русские рубли на местную валюту, но, стоит не забывать, что чем меньше номинал купюры, тем ниже она оценивается, а во многих местах и вовсе могут отказать в обмене купюр по 100/200/500 рублей. Обмен могут произвести как на ресепшн отеля, так и в невзрачном чулане с табличкой «Money Exchange». Очень важно! Обращайте внимание на банкноты, так как не единожды были случаи поддельных экземпляров, особенно номиналом в 500 рупий! С притоком славянского населения, появляются различного рода деятели, готовые за определенное вознаграждение выдать вам наличные рупии при переводе рублей на банковскую карту (так как система МИР, VISA не представляет возможным обналичить сумму через банкоматы).

Средняя стоимость такси от аэропорта до отелей стартует от 1500 рупий, ориентируйтесь на расстояние в 45 км. Чтобы избежать недоразумений, обговорите и зафиксируйте оплату поездки до посадки в автомобиль. Есть и «локал басы» — местный транспорт, бюджетный вариант, но не столь быстрый; на часть локаций приходится 1-2 рейса в день, до других и вовсе не доезжает. Бензин в Индии с периода пандемии подорожал в 2 раза, 1 литр в соответствии от марки топлива составляет от 85 до 100 рупий, что отразилось на перевозках. Высокий спрос на жилье и средства передвижения произвело рост цен, в следствии чего, аренда байков от 4000-5000 рупий превратилась в 8000-9000 рупий в месяц; посуточно в пик туристического наплыва доходило до 500 рупий. За езду без шлемов, отсутствие водительских прав международного образца категории А и других нарушениях сотрудники дорожной службы применяют различного рода штрафные санкции, официальная максимальная сумма – 10 000 рупий* (*штрафы для водителей на категорию А).

Как показывает практика, инфраструктура, заточенная под туристов, предполагает наличие wi-fi зоны. Для того, кому нужно быть постоянно на связи, есть возможность приобрести местную симкарту в салоне связи, при обязательном предоставлении паспорта. Эта услуга с подключением месячного тарифного пакета (звонки, смс и интернет) обойдется около 1000 рупий. Стоит сделать оговорку, что безлимитного трафика вам не смогут предоставить. Как правило, это 2,5 гб в день, но можно докупить пакет на 20, 30 и 50 гб отдельно (расход на месяц).

В дневное и вечернее время абсолютно безопасно покидать территорию отелей, но не забывайте про обыкновенные предосторожности: не оставляйте ценные вещи без присмотра на лежаках, в кафе и других общественных местах; а в номерах забронированных апартаментов отдавайте предпочтение сейфам для хранения денежных средств.

Кухня Индии вобрала в себя максимальный запас специй, и, поверьте, это отлично, с учетом местного климата: перец и куркума природные антисептики, которые предотвращают различного рода отравления. Но для возможности попробовать традиционные блюда, однозначно дублируйте официантам «no spicy» (не остро). Открою секрет: все равно будет остро, но настолько, что вы сможете его есть и не плакать.

Воду из-под крана можно смело использовать для чистки зубов (зубы на месте, не чернеют и не выпадают), для пищевого назначения отдайте предпочтение бутилированной из любого магазина. На этикетках или самом товаре сразу пропечатана зафиксированная цена, напротив котировки MRP (Maximum Retail Price), что применимо ко всей продукции в Индии.

Применяйте советы на практике, не забывая о том, что залог и спонсор удачного отдыха – это ваше восприятие и хорошее настроение.