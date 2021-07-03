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Суббота, 3 июля, 2021
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Туляки выстроились в огромную очередь перед «Глобусом» на вакцинацию от COVID-19

Елена Лобанова
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В субботу, 3 июля, в Туле местные жители выстроились в огромную очередь перед «Глобусом». Десятки человек хотели вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает «Первый Тульский«. 

В последнее время в регионах наблюдается всплеск желающих привиться от коронавируса. Ранее в Туле огромная очередь собралась возле другого торгового центра. После сообщили, что в том пункте закончилась вакцина. 

При этом, по информации местных СМИ, на совещании регионального оперштаба говорили о нарастании темпов вакцинации в области.

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