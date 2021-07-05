Тулякам рассказали о «принудительной» вакцинации на одном из предприятий

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Газета «Коммерсант» утверждает, что с середины июля на заводе Haval в Узловой начнут отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Издание ссылается на соответствующий приказ, который, как сообщается, выпустила компания.

По информации газеты, работники завода должны привиться первым компонентом вакцины до 15 июля. При этом с 16 июля людей, не прошедших вакцинацию при отсутствии медотвода, «отстранят от работы».

В Haval не ответили газете по поводу этой информации.