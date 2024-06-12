Туляремия: Особенности «малой чумы» и ее профилактика

Туляремия, известная как «малая чума», представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Впервые выявлена в 1910 году, туляремия является природно-очаговой инфекцией, распространенной среди грызунов и передающейся человеку через укусы кровососущих насекомых, контакт с зараженными животными или потребление зараженной пищи и воды.

Симптомы туляремии варьируются в зависимости от формы заболевания, включая высокую температуру, головную боль, слабость и воспаление лимфатических узлов. Наиболее опасны бубонная, язвенно-бубонная, глазо-бубонная, ангинозно-бубонная, абдоминальная, легочная и генерализованная формы.

Инкубационный период при туляремии составляет от 1 до 30 суток, но чаще 3-5 дней. Общими для любой из клинических форм являются симптомы интоксикации: выраженное повышение температуры (до 40°C), головная и мышечная боль, озноб, нарастающая слабость, потеря аппетита. Симптомы сохраняются до трех недель.

Высокая патогенность, тяжесть течения, широкая распространенность дают основание считать туляремию особо опасной инфекцией.

Профилактика включает меры по дератизации и дезинсекции, а также вакцинацию людей, проживающих в эндемичных районах. В России ведется постоянный эпидемиологический надзор для предотвращения вспышек заболевания.

Подробности можно узнать на сайте Роспотребнадзора.