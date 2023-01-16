Понедельник, 16 января, 2023
powder

Туляков предупредили о нетипичной погоде в феврале

На главнуюНовости мира
Изображение от wirestock на Freepik

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете» о нетипичной погоде в феврале в Тульской области.

По словам специалиста, температура воздуха будет похожа на январь. По ночам будет от 8 до 13 градусов ниже нуля, днем – от 2 до 7 градусов ниже нуля.

Паршина уточнила, что во время похолодания температура ночью будут опускаться до минус двадцати.

При этом осадков в феврале выпадает немного, серьезных снегопадов не ожидается, заключила синоптик.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации