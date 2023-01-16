Туляков предупредили о нетипичной погоде в феврале

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете» о нетипичной погоде в феврале в Тульской области.

По словам специалиста, температура воздуха будет похожа на январь. По ночам будет от 8 до 13 градусов ниже нуля, днем – от 2 до 7 градусов ниже нуля.

Паршина уточнила, что во время похолодания температура ночью будут опускаться до минус двадцати.

При этом осадков в феврале выпадает немного, серьезных снегопадов не ожидается, заключила синоптик.