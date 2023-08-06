На главнуюНовости Рязани 06.08.2023 19:37 Труп женщины подняли из реки Проня в Старожиловском районе 7info В Старожиловском районе Рязанской области женщина утонула в реке, сообщает сайт регионального ГУ МЧС России. 6 августа в 16.30 тело достал из воды реки Проня у села Столпцы очевидец. Обстоятельства гибели человека не сообщаются. Новости партнёров Читайте также Водитель сбил насмерть ребёнка и сбежал с места ДТП в Москве Обнаружен труп 14-летнего школьника, сбежавшего из детского лагеря Четыре человека утонули в Москве за час НПЦ беспилотников создадут под Рязанью на базе аэродрома Протасово Уголовное дело об убийстве 15-летней школьницы возбудили в Белгородской области Психически больной рязанец порезал мать ножом Тело 15-летней школьницы нашли на кладбище в Белгородской области В подвале РГРТУ в Рязани обнаружили подозрительный предмет Новости Старожилово Рязанской областиСтарожиловский район Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Водитель сбил насмерть ребёнка и сбежал с места ДТП в Москве На Кронштадтском бульваре в Москве автомобиль сбил ребёнка, водитель сбежал. По данным прокуратуры столицы, мальчик скончался. Обнаружен труп 14-летнего школьника, сбежавшего из детского лагеря В Волгоградской области проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летнего мальчика Четыре человека утонули в Москве за час По данным источника, информация об утопленниках поступила в оперативные службы из ТиНАО, Тёплого Стана, Кузьминок, деревни Крекшино. НПЦ беспилотников создадут под Рязанью на базе аэродрома Протасово Научно-производственный центр беспилотников на базе аэродрома Протасово создаётся под Рязанью, сообщил губернатор Павел Малков. Уголовное дело об убийстве 15-летней школьницы возбудили в Белгородской области Девочка ушла гулять из дома в посёлке Разумное Белгородского района вечером 4 августа и пропала. Психически больной рязанец порезал мать ножом Инцидент случился 5 августа в частном доме, расположенном в посёлке Канищево. Женщина 1971 года рождения доставлена в ОКБ. Тело 15-летней школьницы нашли на кладбище в Белгородской области Труп нашли в посёлке Разумное, рассказал журналистам источник. Подробности смерти подростка неизвестны. В подвале РГРТУ в Рязани обнаружили подозрительный предмет Предмет безопасен, сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области. Рязанская область отмечена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023» Об этом сообщила ВКонтакте зампред правительства области Юлия Швакова. Экс-вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в 41 год Мандрыкин неоднократный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА. Молодая девушка погибла в ДТП с участием лося 17-летний водитель внедорожника Mitsubishi Outlander совершил столкновение с лосем, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Участника СВО Максима Подшивалкина похоронили в Касимове Подшивалкин посмертно награждён Орденом Мужества.