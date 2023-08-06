Воскресенье, 6 августа, 2023
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Труп женщины подняли из реки Проня в Старожиловском районе

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В Старожиловском районе Рязанской области женщина утонула в реке, сообщает сайт регионального ГУ МЧС России.

6 августа в 16.30 тело достал из воды реки Проня у села Столпцы очевидец. Обстоятельства гибели человека не сообщаются.

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