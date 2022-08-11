Труп подростка нашли после пожара в гараже

В Тверской области следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, труп которого нашли после пожара в гараже. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Информация о гибели мальчика 2009 года рождения в деревне Тешилово Конаковского района поступила 11 августа. Следственный комитет инициировал проведение доследственной проверки.
Место гибели подростка осмотрели следователь и эксперты, опрошены очевидцы происшествия.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.