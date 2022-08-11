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Труп подростка нашли после пожара в гараже

В Тверской области следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка, труп которого нашли после пожара в гараже. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Информация о гибели мальчика 2009 года рождения в деревне Тешилово Конаковского района поступила 11 августа. Следственный комитет инициировал проведение доследственной проверки.

Место гибели подростка осмотрели следователь и эксперты, опрошены очевидцы происшествия.

— Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будет назначено проведение пожарно-технической экспертизы, для установления причины гибели малолетнего судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении Следственного комитета.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

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