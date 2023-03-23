Труп курившего вейпы школьника нашли в квартире

Труп 17-летнего школьника, курившего вейпы, нашли в его квартире в городе Всеволожске Ленинградской области. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, тело утром 22 марта обнаружила мать мальчика. Хроническими заболеваниями подросток не страдал, следов насильственной смерти на трупе не обнаружено.

По данным источника, парень увлекался курением вейпов. Предположительно, он скончался от отравления неустановленным веществом.

Также в комнате обнаружили бутылку с дырками. Не исключено употребление наркотиков.