Троица 2023: какого числа отмечают, смысл и традиции праздника

День Святой Троицы отмечается на пятедесятый день после праздника Великой Пасхи. Поэтому Пятидесятница — второе название большого православного торжества. В 2023 году Троица приходится на 4 июня. Какой смысл этого праздника и с какими он связан традициями?

Праздник отмечается верующими с 381 года.

Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Небесное Иисус Христос обещал своим ученикам, апостолам, что в утешение пришлет им от Своего Отца Святого Духа. После Вознесения Христа апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. На десятый день после Вознесения Христа (50-й после Воскресения), находясь в горнице, в третий час дня апостолы услышали шум. Появились огненные языки, которые почили на каждом из них. Так ученики Иисуса исполнились Святого Духа и стали говорить на разных языках, обращаясь с проповедью к представителям разных народов. День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви, которая усилиями апостолов начала распространяться по всему миру.

Троица празднуется как торжество особой близости с Богом. Для христианской церкви это великое торжество. Вся история, связанная с Иисусом Христом, с его крестной смертью, погребением, Воскресением, явлением ученикам, Вознесением, – всё это было посвящено тому, чтобы в этот день родилась церковь, в которой мы и актуализируем для себя Дары Божьи, полученные благодаря Христовым страданиям.

Пятидесятница даёт возможность каждому из нас быть участниками Христовой жизни, смерти и Воскресения. Только после Пятидесятницы все апостолы получили тот постоянный дар Духа и могли бесстрашно проповедовать и совершать таинства. Это событие отражено в Евангелии от Луки.

Почему на Троицу украшают храмы берёзовыми веточками?

Эта красивая и символическая традиция присуща русской церкви. Зелёный цвет символизирует вечность. Святой Дух, который приходит в этот день, приобщает нас к вечной жизни. Шелест зелёных листочков берёзы напоминает тот шум ветра, который раздался перед появлением огненных языков, воссиявших над каждым апостолом. И запах скошенной травы, который устилают полы в храмах, напоминает об особой тёплой благодати Духа Святого, к которой мы все приобщаемся в этот день.

Можно ли работать в Троицу?

Запрет работать в праздник берет начало из иудейской традиции, из Ветхого завета. Для нас же просто безрассудно утро литургии посвящать суете, торговле на рынке, стирке, уборке. Все эти дела неуместны, когда совершается божественная служба. После же уместнее помочь нуждающимся, позаботиться о близких, проявить любовь, милосердие и христианское единство.

В первую очередь в праздники не благословляется суетиться. Но необходимые усилия и труды не отменяются.

Что ещё можно делать в день Троицы, чтобы получить благодать Святого Духа?

В первую очередь – исповедаться. Все мы не святые, но исповедь возвращает душе чистоту и даёт право причащаться Христовых таинств. Понятно, что нас этому не учили, да и сейчас чаще посоветуют пойти к психологу, чем в храм. Но именно исповедь и причастие – лучшая подготовка и начало всех начал!