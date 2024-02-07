Среда, 7 февраля, 2024
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Трёх женщин застрелили в Московской области

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Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства трех женщин в Наро-Фоминском городском округе, сообщает телеграм-канал ведомства. 

По предварительным данным, сегодня ночью в частном доме в д. Свитино обнаружены трупы 64-летней и двух 67-летних женщин с огнестрельными ранениями. В доме нарушен порядок вещей, похищены ценные вещи, денежные средства, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали первый заместитель прокурора области Андрей Ганцев и Наро-Фоминский городской прокурор Василий Антонов-Романовский.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту (п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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