Трёх мигрантов нарушителей из Рязани депортировали на родину

Три иностранных гражданина были выдворены за границу России по причине нарушения миграционного законодательства на территории Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Рязанской полиции.

В Центре временного содержания иностранцев УМВД по Рязанской области завершилось задержание троих нарушителей, которые ранее были признаны виновными в административных проступках. В ходе рейдовых мероприятий участковые полицейские и сотрудники миграционных служб выяснили, что эти три человека, прибывшие из стран Средней Азии, систематически нарушали нормы миграционного законодательства. По итогам судебного разбирательства вынесено решение о принудительном выдворении мигрантов из страны. Перед высылкой их отправили в ЦВСИГ УМВД.

Под защитой полиции и судебных приставов иностранцы отправились в аэропорт «Шереметьево» с целью дальнейшего возвращения на родину за собственный счет.

Согласно законодательству, им будет закрыт вход в Россию на срок от 5 до 10 лет.