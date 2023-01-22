Воскресенье, 22 января, 2023
7info

Трёх контрактников ЧВК похоронили в Благовещенске

На главнуюНовости мира

В конце декабря и в январе в Благовещенске похоронили также трёх участников СВО. Об этом написал ВКонтакте глава администрации Благовещенского района Олег Голов.

По словам чиновника, во время специальной военной операции погибли Фархутдинов Рустам, Мыльников Ильдар, Перегенчук Сергей. Все трое заключили контракты с ЧВК в разное время.

Голов отметил, что возможно упомянул на всех, так как частные военные компании организуют похороны самостоятельно, не уведомляя администрацию. В то же время, по его словам, эти ребята проявляют отвагу и сражаются наравне с другими. Пришедших на кладбище чиновник призвал склонить голову над их могилами.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации