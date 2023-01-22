Трёх контрактников ЧВК похоронили в Благовещенске

В конце декабря и в январе в Благовещенске похоронили также трёх участников СВО. Об этом написал ВКонтакте глава администрации Благовещенского района Олег Голов.

По словам чиновника, во время специальной военной операции погибли Фархутдинов Рустам, Мыльников Ильдар, Перегенчук Сергей. Все трое заключили контракты с ЧВК в разное время.

Голов отметил, что возможно упомянул на всех, так как частные военные компании организуют похороны самостоятельно, не уведомляя администрацию. В то же время, по его словам, эти ребята проявляют отвагу и сражаются наравне с другими. Пришедших на кладбище чиновник призвал склонить голову над их могилами.