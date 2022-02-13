Трифон Мышегон: народные приметы 14 февраля

14 февраля православные христиане вспоминают мученика Трифона. Он жил во Фригии, в детских лет был наделён чудотворными способностями. Существует поверье, что жителей родного города он спас от голода, когда там завелись вредные насекомые и погубили весь урожай. В период жестоких гонений на христиан его подвергли мучительной смерти.

В народном календаре 14 февраля – день Трифона Мышегона. Молодые девицы молись сегодня о женихах, ведь февраль – пора свадеб. А ещё гадали о том, каким будет будущий супруг.

Что нельзя и можно делать 14 февраля? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 14 февраля

Реклама

В день Трифона Мышегона наши предки следили за птицами. К удаче увидеть синичек, к смерти близкого человека – ворона, к радости и веселью – сороку.

Сегодня женщины, мечтающие забеременеть, бросали в прорубь засушенные полевые цветы.

Если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды и соблазны.

Крестьяне на Трифона заговаривали мышей, чтобы те не пробирались в амбары с зерном. Если грызуны начинали истреблять запасы, обязательно освящали помещение. А ещё с молитвой наши предки выходили на поля, чтобы урожай был большим.

Народные приметы 14 февраля

Если на Трифона много звёзд на небе, жди позднюю и дождливую весну;

Длинные сосульки – к длинному и богатому льну;

Если 14 февраля оттепель случилась, то в ближайшие дни мороза не случится;

К дождливой весне большой снегопад;