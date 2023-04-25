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Вторник, 25 апреля, 2023

Три знака, которые могут оказаться на грани развода в ближайшее время

Астрологи обратили внимание: ось смещается от созвездий Скорпиона и Тельца в сторону Весов и Овна. Это может вселить в некоторых людей желание глобальных перемен и даже привести к разводам. Кто может уже в ближайшее время порвать со своей второй половинкой?

Под ударом вселенной окажутся Овны, Стрельцы и Львы. В их жизни в ближайшее время могут случиться не только разводы, но и неожиданная смена работы и окружения.

Издание pensnews даже называет точные даты, когда такие желания достигнут своего пика. Это 14 октября 2023 года, 25 марта 2024 года, а затем 2 октября 2024 года.

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