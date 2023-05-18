Четверг, 18 мая, 2023
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Три участника представляют Рязанскую область в гранд-финале конкурса «Мастера гостеприимства»

Татьяна Проводина
Источник: сайт проекта «Мастера гостеприимства»

В столице Прикамья стартовал первый Форум гостеприимства России – главное туристическое событие года, которое проводит конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке правительства Пермского края. На одной площадке собрались более тысячи лидеров и новаторов индустрии гостеприимства и неравнодушных жителей почти из всех регионов России.

Ключевым событием Форума станет гранд-финал третьего сезона главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

На открытии Форума к участникам события обратился Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«В туризме, как ни в одной другой сфере важен человеческий фактор – эмпатия, искусство коммуникации и высокий уровень профессионализма. Для выявления талантливых, креативных, ярких представителей индустрии был запущен конкурс «Мастера гостеприимства». С каждым годом интерес к конкурсу растет, что говорит о развитии туристической сферы. Участники получают возможности для раскрытия своего потенциала и реализации идей, обмена опытом и освоения лучших практик при поддержке ведущих лидеров отрасли. Имена победителей конкурса будут названы совсем скоро, мы ждем их с нетерпением», – отметил вице-премьер Правительства РФ и пожелал участникам профессионального роста, достижения поставленных целей и новых проектов.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля подчеркнул, что «Мастера гостеприимства» – один из самых ярких проектов платформы «Россия – страна возможностей»: «Это огромное сообщество талантливых, неравнодушных людей, которые сохраняют традиции, повышают стандарты сервиса, прививают культуру путешествий и вдохновляют жителей и гостей России на поездки по нашей прекрасной стране. Завершается третий сезон проекта, в котором пробовали свои силы и проходили конкурсные испытания более 36,5 тысяч человек. В гранд-финал вышли 121 мастер из 42 регионов. Здесь, в Перми, они готовы показать свой профессионализм и заявить о себе на всю страну!»

Рязанскую область в гранд-финале представят:

Ксения Воробьева, руководитель Службы Приема и Размещения Парк-Отель «Фестиваль»

Александр Поконин, руководитель отдела корпоративных продаж Санаторий «Старица»

Максим Срельцов

Церемония открытия Форума гостеприимства России стала яркой и зажигательной, сказочно-волшебной, ведь ее главным символом выступил образ, который знаком каждому с детства – волшебной Жар-птицы. Он – олицетворение не только России, но и ее многонационального народа – дружного, доброго, милосердного, с открытой душой, а главное – гостеприимного. Сказка ожила на глазах у участников конкурса, погружая их в разножанровое красочное шоу.

18-19 мая на площадке Форума гостеприимства России пройдет порядка 100 событий и активностей. На протяжении всей программы Форума гостеприимства России будет вестись прямая трансляция события в сообществе проекта «Мастера гостеприимства» ВКонтакте.

В рамках деловой программы топовые эксперты и лидеры индустрии поделятся своим опытом, участники обсудят актуальные для развития туристической отрасли вопросы, наладят партнерские связи с коллегами из других регионов. Это повысит туристический интерес к региону и создаст мосты между профессиональными сообществами страны.

Также площадка станет большим выставочным пространством, которая представит красочные и удивительные регионы России: от полярного круга до южных берегов Дона. Уникальность и колорит, традиции и события, историческое и культурное наследие территорий раскроет и передаст созданная мастерами аудиокнига и уникальные арт-объекты. Помимо вдохновения на путешествия, можно будет увезти с собой сувениры, с любовью сделанные мастерами гостеприимства из разных регионов страны. Также участники посетят благотворительный гастрономический ужин, разработанный ресторанными группами Перми совместно с историками русской кухни.

Более 60 человек пройдут обучение по двум образовательным программам. Заинтересованные в развитии страны участники пройдут курсы повышения квалификации «Реализация направлений устойчивого туризма», разработанные МГИМО МИД России специально для проекта «Мастера гостеприимства», а в школе акторов индустрии «Мастер-кемп: служба приема и размещения» менеджеры и администраторы, консьержи, хостес, ресепшионисты, сотрудники служб бронирования разберут гостиничные стандарты как инструмент продвижения бренда предприятия.

Отдельная программа ждет руководителей и представителей региональных органов исполнительной власти, курирующих туризм, из десятков субъектов России, в том числе из ЛНР, ДНР и Запорожской области. В рамках деловых встреч, круглых столов, дискуссий они обсудят вопросы сотрудничества и взаимодействия, в том числе развития отрасли туризма.

19 мая на Форуме будут подведены итоги гранд-финала третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства», а также первой национальной премии «Стандарт гостеприимства» для работников отрасли, оказывающих первое впечатление на туристов.

Организатор Форума гостеприимства – АНО «Россия – страна возможностей», Национальные проекты России, правительство Пермского края, АНО «Больше, чем путешествие». Партнеры форума: МГИМО МИД РФ, сервис путешествий Туту.ру, компания VK, Тульский винокуренный завод 1911, региональные информационные партнеры — РБК Пермь и деловая газета Business Class. Партнеры конкурса «Мастера гостеприимства» – Министерство экономического развития РФ, корпорация «Туризм.РФ», группа компаний «Слетать.ру», Фонд «Сколково», брендинговое агентство ENDY, Росзаповедцентр, медиахолдинг для профессионалов турбизнеса «Profi.travel», Русское географическое общество и другие.

Форум гостеприимства России пройдет на площадке Digital-Port (ул. Решетниковский спуск, 1, к.5). На протяжении всех дней мероприятия будет вестись прямая трансляция события в сообществе проекта «Мастера гостеприимства» ВКонтакте.

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