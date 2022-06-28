Три сильнейшие магнитные бури ожидают россиян в июле

В июле россиян предупредили о трёх мощных магнитных бурях. Продлятся они недолго, однако метеозависимые люди ощутят на себе их влияние.

Первая магнитная буря второго летнего месяца начнётся в 21.00 7 июля и завершится к 21.00 11 июля. Мощность геоударов этого периода будет оцениваться в 3-4 балла.

Второй период бурь будет самым мощным и придётся на начало второй половины июля. Метеоявление начнётся 16 июля в 21.00 и продлится три дня. Мощность его на всём протяжении составит 4 балла.

Третий период солнечного шторма придётся на дни с 19 по 22 июля. Он начнется в 21:00 19 июля и завершится в 21:00 22 июля. Ожидаются слабые геоудары, по оценке – не более 3 баллов.

В эти периоды специалисты советуют присмотреться к своему самочувствию тем, у кого есть недомогания (простуда, коронавирус и т д). Наблюдать за здоровьем также важно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.