Три медсестры рязанской больницы Семашко награждены за спасение людей на пожаре

Три медсестры Рязанской ОКБ имени Семашко награждены президентом за спасение людей на пожаре в больнице. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 21 марта.

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Медицинская сестра Елена Фёдорова награждена Орденом Мужества. Медалями «За спасение погибавших» удостоены медсёстры Злата Бурова и Надежда Шелыганова.

Елена Фёдорова во время пожара получила ожоги 75% тела, пытаясь спасти пациентов медучреждения.

Пожар в ОКБ имени Семашко случился ночью 9 июня 2021 года. В результате происшествия погибли три человека.