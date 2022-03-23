1.3 C
Рязань
Среда, 23 марта, 2022

Три медсестры рязанской больницы Семашко награждены за спасение людей на пожаре

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Три медсестры рязанской больницы Семашко награждены за спасение людей на пожаре

Александр Ильин

Три медсестры Рязанской ОКБ имени Семашко награждены президентом за спасение людей на пожаре в больнице. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 21 марта. 

- Реклама -

Медицинская сестра Елена Фёдорова награждена Орденом Мужества. Медалями «За спасение погибавших» удостоены медсёстры Злата Бурова и Надежда Шелыганова. 

Елена Фёдорова во время пожара получила ожоги 75% тела, пытаясь спасти пациентов медучреждения. 

Пожар в ОКБ имени Семашко случился ночью 9 июня 2021 года. В результате происшествия погибли три человека.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани задержали 42-летнего мужчину за кражу автомобильного аккумулятора и магнитолы
Комментарии для сайта Cackle
spot_img