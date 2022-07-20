Три грузовика столкнулись в Шацком районе.

ДТП произошло 19 июля около 18:50 на 391-ом километре трассы М5 Урал. Предварительные данные сообщили в областном управлении МВД.

56-летний житель Саратовской области за рулём грузовика Scania совершил столкновение с грузовым МАЗом, за рулём которого находился 58-летний житель Ульяновской области. Отмечается, что водитель Scania отвлёкся от дороги.

После удара Scania продолжила двигаться по инерции и врезалась в ГАЗ-3302 под управлением 33-летнего жителя Саратовской области.

Водитель Scania был травмирован при аварии, ему оказали медицинскую помощь.

По факту дорожной аварии ведётся проверка, уточняются обстоятельства случившегося.