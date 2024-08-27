Три города Рязанской области стали победителями конкурса комфортной городской среды

Вице-губернатор Артем Бранов на своей странице в ВКонтакте прокомментировал результаты IX Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Он отметил, что три города Рязанской области: Скопин, Кораблино и Спасск-Рязанский стали победителями.

В рамках проекта в Скопине планируется внедрение примеров творчества местных гончаров. Инициатива «Гончарная сказка Скопина» предполагает благоустройство территории возле Красной площади. В Кораблино будет произведено преоборудование Центрального городского парка. В Спасске создадут современную набережную и площадку для астрономических наблюдений.

Финансирование проектов осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Предусмотрены следующие суммы: более 90 млн рублей для Скопина и почти по 71 млн рублей для Кораблино и Спасска-Рязанского.

Артем Бранов отметил, что жюри оценивало архитектурные и планировочные решения, сохранение историко-культурного наследия и экологичность стройматериалов. Из шести поданных заявок от Рязанской области три стали победителями, включая проекты благоустройства в указанных городах. Он также добавил, что правительство региона поддержит реализацию этих инициатив с комплексным подходом.

«Наша цель – чтобы благоустроенные территории становились любимыми местами отдыха жителей и при этом создавали стимул для развития территорий, расширения сферы предпринимательства, услуг, направлений общественной жизни», – подчеркнул он.

Конкурс организован Минстроем России с 2018 года по инициативе Президента РФ в рамках национального проекта «Жилище и городская среда». В нем принимают участие муниципалитеты с численностью населения до 200 тысяч человек и исторические поселения. Церемония награждения прошла на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» с участием министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина