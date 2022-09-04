Три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте на Алтае, одно авто сгорело

Авария с участием трёх автомобилей произошла на Чуйском тракте в Алтайском крае, три человека погибли, двое травмированы, машина предполагаемого виновника аварии сгорела, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.

«По предварительным данным установлено, что водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автобусом «ЛИАЗ» под управлением водителя 1964 г.р. и автомобилем «Toyota Carib», водитель – молодой человек 1998 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2110″ и его пассажир – девушка 2002 г.р. скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили информацию о предполагаемом виновнике аварии и его автомобиле: «десятка» сгорела, водитель при ударе вылетел с машины, был не пристегнут».

Также уточняется, что пострадали люди, находившиеся в Toyota Carib.

«Три человека травмированы: водитель «Toyota Carib» и его пассажиры девушка 1995 г.р. и женщина 1970 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Женщина 1970 рождения позже скончалась в больнице», — отметили в пресс-службе.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выясняют все обстоятельства ДТП.