Три человека погибли в ДТП на Чуйском тракте на Алтае, одно авто сгорело
Авария с участием трёх автомобилей произошла на Чуйском тракте в Алтайском крае, три человека погибли, двое травмированы, машина предполагаемого виновника аварии сгорела, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД.
В ведомстве также уточнили информацию о предполагаемом виновнике аварии и его автомобиле: «десятка» сгорела, водитель при ударе вылетел с машины, был не пристегнут».
Также уточняется, что пострадали люди, находившиеся в Toyota Carib.
Инспекторы дорожно-патрульной службы выясняют все обстоятельства ДТП.