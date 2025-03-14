Третий труп за день: в Рязанской области спасатели подняли из озера погибшего мужчину

В 17.45 14 марта в Рязанской области спасатели подняли из озера погибшего мужчину. Трагедия произошла около населённого пункта Кошибеево Сасовского муниципального округа.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что на месте случившегося работали специалисты спасательной станции на воде Шиловского района. Личность погибшего установили, это мужчина 1953 года рождения.

Сообщается, что это третий труп, который спасатели поднимают из воды 14 марта. Ранее спасатели извлекли из пруда около населённого пункта Тарадеи тело мужчины 1954 года рождения. Погибшим оказался протоиерей Валерий Антонов, настоятель храма в Ермишинском районе. Как известно, священник отправился в Шацкий район, чтобы порыбачить, но выход на тонкий весенний лёд стоил ему жизни. Ещё одна трагедия произошла в Путятинском районе. Там также подняли труп мужчины из воды.

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В Клепиковском районе трагедии удалось избежать. Утром 14 марта сотрудники МЧС спасли рыбака, который провалился под лёд на озере. Он пробыл в ледяной воде около часа. А в Рязани несколько дней назад спасатели помогли выбраться из воды мужчине, который выехал на велосипеде на лёд Орехового озера, чтобы полюбоваться весенними видами и понаблюдать за бобрами.