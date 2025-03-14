Стали известны подробности спасения рыбака из озера в Рязанской области

Стали известны подробности спасения рыбака на озере Белом в Клепиковском районе.

По данным ИД «Пресса», мужчина приехал на рыбалку из Гуся-Хрустального. Место для лова было ему незнакомо, рыбак не рассчитал толщину льда и оказался в воде.

Крики о помощи услышал местный житель. Мужчина попытался спасти человека, но сам оказался в воде, после чего вызвал спасателей.

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Сотрудники пожарно-спасательной части № 26 города Спас-Клепики и ГИМС Клепиковского района с помощью веревок вытащили пострадавшего на берег.

Рыбака, проведшего в ледяной воде около часа, госпитализировали.