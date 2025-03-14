Спасённый на Ореховом озере рязанец «отключился» в машине скорой помощи, но всё же выжил

76-летний рязанец Виктор Ганзовский, на днях провалившийся под лёд на Ореховом озере, рассказал журналистам ГТРК «Ока» историю своего спасения. На лёд мужчина выехал на велосипеде, истончённая в период потепления ледяная корка не выдержала его.

Ганзовский объясняет, что хотел насладиться весенними видами и понаблюдать за бобрами. Яркие впечатления едва не стоили рязанцу жизни:

— Я потом долго-долго барахтался. Решил идти по дну. По дну не получается. Думал пройду, но там каша. Потом смотрю – парень подбежал и бросил мне палку. Я взялся за неё, но дышать трудно было, — рассказывает мужчина.

Вытащить рязанца с помощью палки не получилось. Она оказалась слишком короткой. Никто из очевидцев не рискнул спасать мужчину, так как лёд был слишком тонкий. Как итог — вытащили из воды его сотрудники МЧС.

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Как итог — в холодной воде рязанец провёл около получаса. В машине скорой помощи Виктор Ганзовский потерял сознание. Пришёл в себя уже в больнице. По словам медиков, мужчине повезло, ведь обычно подобные ситуации заканчиваются обморожением и сильным переохлаждением организма.