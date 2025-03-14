Стало известно, как погиб рязанский священник Валерий Антонов

Издание КП-Рязань публикует подробности гибели протоиерея Валерия Антонова. Настоятель Покровского храма в селе Нарма Ермишинского района трагически погиб 13 марта.

Местные жители сообщили, что священник отправился в Шацкий район на рыбалку. По всей видимости, во время рыбалки он провалился под лёд, спасатели извлекли его тело из воды 14 марта. В МЧС сообщили, что трагедия произошла на пруду около населённого пункта Тарадеи.

Отпевание протоиерея Валерия Антонова состоится в Покровском храме села Нарма 15 марта (0+). Богослужение возглавит преосвященнейший Василий епископ Касимовский и Сасовский

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В 9 часов утра по окончании отпевания пройдёт Божественная литургия. Священника похоронят рядом с храмом.

Валерий Антонов родился 29 октября 1954 года. Рукоположен в диаконы в 1977 году, через два года – в священники.

Напомним, это не первое смертельное происшествие на водоёмах за последние дни. 14 марта из водоёма в Путятинском районе также подняли труп мужчины. В нескольких случаях трагедий удалось избежать. Сотрудники МЧС спасли рыбака в Клепиковском районе. А в Рязани спасатели помогли выбраться из воды мужчине, который выехал на велосипеде на лёд Орехового озера, чтобы полюбоваться весенними видами и посмотреть бобров.