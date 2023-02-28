Вторник, 28 февраля, 2023
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Третий день Великого Поста: как молиться и что есть 1 марта

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Третий день Великого Поста приходится в 2023 году на 1 марта. 7info предлагает разобраться, какие молитвенные правила существуют для этого дня и что запрещается и разрешается есть постящимся.

В этот день совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Обычно во время Великого поста полная литургия в будние дни не совершается, но эта особенная служба по средам и пятницам даёт возможность верующим причаститься Святых Даров, освящённых в предыдущий воскресный день. На вечерне читается третья часть Великого покаянного канона Андрея Критского.

В течение всего года среда — постный день, поэтому стоит помнить, что в период Великого Поста в среду должно быть строгое воздержание. Монастырский устав предписывает сухоядение. Миряне могут допустить послабления, особенно если речь идёт о детях, беременных женщинах, больных и пожилых людях.

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