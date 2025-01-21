Третий Антихрист и распад США: что предсказатели говорили о Трампе

С приходом Дональда Трампа на пост президента США в обществе начали активно обсуждаться прогнозы, сделанные разными провидцами и астрологами. Многие из них предрекали значительные перемены, а некоторые даже полное изменение политического устройства страны, пишет Life.ru.

Распад США

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2016 году высказывал мнение, что президентство Трампа может стать последним для США из-за грядущего распада. По его словам, в ближайшие 10–15 лет Америка не выдержит кризисов, и её распад станет неизбежным. Схожий прогноз сделал астролог Александр Зараев, утверждая, что в 2025 году США разделятся на три части.

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Эдгар Кейси и «последний президент»

Американский прорицатель Эдгар Кейси считал, что 44-й президент США станет последним лидером страны. Хотя изначально предполагалось, что речь идёт о Бараке Обаме, сторонники Кейси обратили внимание на нюанс подсчёта: если считать Гровера Кливленда, который занимал пост президента дважды, как одного человека, то 44-м по счёту становится именно Дональд Трамп.

Нострадамус и «великий скандалист»

Предсказания Нострадамуса тоже связали с фигурой Трампа. По словам исследователей его текстов, французский астролог писал о «великом, дерзком скандалисте», приход которого будет сопровождаться кризисами. Одна из строк пророчества, «мост сломан, город в обмороке от страха», также вызвала ассоциации с эпохой Трампа. Кроме того, Нострадамус упоминал, что «Республика большого города» будет втянута в дорогостоящие войны, что многие расценили как предсказание о возможной третьей мировой войне.

По словам Нострадамуса, к концу света приведёт «третий Антихрист». Первым и вторым, по мнению исследователей, были император Франции Наполеон Бонапарт и фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Досрочный уход и кризисы

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский говорил о том, что Трамп может покинуть пост досрочно. По его мнению, в годы президентства 47-го лидера США (после Трампа) мир ожидают кризисы, но не обязательно третья мировая война. Болгарская пророчица Ванга и индийская ясновидящая Арчена добавляли, что Трампа ждёт болезнь, которая может значительно повлиять на его судьбу.

Природные катаклизмы

Американский пастор Дейл Биггс предрекал эпохе Трампа масштабное землетрясение в США. По его словам, в зоне Нью-Мадридского разлома произойдёт катаклизм магнитудой 10 баллов, который затронет пять штатов. Биггс утверждал, что причиной станет попытка разделить Иерусалим между двумя государствами, а землетрясение произойдёт через три дня после такого события.

Эти прогнозы, сделанные разными людьми из разных эпох и культур, собрали немало внимания. Впрочем, верить им или считать их всего лишь совпадениями — личный выбор каждого.