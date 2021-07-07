Треть всех рязанских музеев нуждаются в ремонте

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Губернатор Николай Любимов встретился с членами совета музеев Рязанской области в музейном центре имени А.И. Солженицына. На встрече поговорили о состоянии музеев Рязанской области.

После вхождения Рязани в Большое Золотое кольцо России для туристической составляющей города разработана региональная целевая программа. Основная её цель — выявление проблем музеев и их плановое решение.

Самая главная задача, которая стоит сейчас, это реставрация и капитальный ремонт зданий. В них нуждается одна треть всех музеев области.

Вхождение Рязанской области в Большое Золотое кольцо – это высокий статус и уровень туристического сервиса, инфраструктурных условий. Наш регион должен этому соответствовать, в том числе и музеи, – сказал глава региона.

Как сообщает пресс служба правительства Рязанской области, на встрече обсудили необходимость укрепления взаимодействия между музеями. Также обсудили меры поддержки учреждений.