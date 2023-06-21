Скандально известный треш-стример из Волгограда Павел Прокудин оскорбил народы Кавказа и мусульман в прямом эфире, пишет V1.RU.
В частности, он раскритиковал мужчин из Дагестана за то, что они носят длинные бороды.
После этого злоумышленник обзывал кавказцев, используя различные оскорбления и уничижительные сравнения. Завершая стрим, он добавил, что имел в виду весь Кавказ.
Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Кифах Бата Мохамад назвал случившееся очередной провокацией.
Он выразил надежду, что правоохранительные органы быстро найдут стримера.