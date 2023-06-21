Скандально известный треш-стример из Волгограда Павел Прокудин оскорбил народы Кавказа и мусульман в прямом эфире, пишет V1.RU.

В частности, он раскритиковал мужчин из Дагестана за то, что они носят длинные бороды.

После этого злоумышленник обзывал кавказцев, используя различные оскорбления и уничижительные сравнения. Завершая стрим, он добавил, что имел в виду весь Кавказ.

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Кифах Бата Мохамад назвал случившееся очередной провокацией.

«Он не говорит от имени русской нации, от России. Он представляет только самого себя. А тут народ очень культурный, воспитанный, люди друг друга веками любят. И вот такие уроды нам всегда мешали. Как их называть? Бесы просто, самые натуральные. Вшивая овца», – подчеркнул священнослужитель.

Он выразил надежду, что правоохранительные органы быстро найдут стримера.