Трехсвятие 12 февраля: приметы, традиции и история

12 февраля – день Трёхсвятия, когда православная церковь чтит память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Но этот день богат не только духовными традициями: народные приметы, запреты и интересные исторические события переплетаются, создавая уникальный образ в этот день.

Трехсвятие, Васильев день

Василий Великий, день памяти которого отмечает церковь, также известен как Василий Кесарийский. Вместе с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом он занимает важное место в православной традиции. Все трое святых чествуются 12 февраля, что и дало название празднику — Трёхсвятие.

По народным традициям, в этот день было запрещено прясть, потому его называли ещё «днём трёх святителей-непрядильщиков». Считалось, что в этот период в лесах начинается свадебный сезон для животных: звери находят себе партнёров, самцы начинают драки, и начинается продолжение рода. Люди отмечали этот праздник по-особенному — угощали гостей блюдами из дичи, включая вепря.

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Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя ходить в лес, а также вязать.

Нельзя ссориться с кем-либо и проявлять агрессию.

Стоит воздержаться от спонтанных покупок.

Приметы на 12 февраля

Если зайцы наведываются в сады, зима будет суровой.

Вой волков близ жилья предвещает мороз.

Щебетание снегиря с скрипучим голосом сигнализирует о возможной метели.

Однако появление мышей на снегу за сутки до потепления предсказывает оттепель. Тепло также предвещают деревья, покрытые инеем.

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Международный день науки и гуманизма или День Дарвина

Международный день науки и гуманизма, известный как День Дарвина, отмечается в день рождения выдающегося английского натуралиста и исследователя Чарльза Дарвина. Он считается основателем теории естественного отбора и эволюции человека. В этот день в образовательных и научных учреждениях проводятся выставки, лекции, семинары и конференции, посвященные исследованиям Дарвина и роли науки в современном обществе.

Международный день брачных агентств

Международный день брачных агентств появился в Украине в 2010 году благодаря инициативе одного из агентств, получившей поддержку профессиональных сводников из США, Италии, Канады и Франции. История брачных агентств насчитывает почти 400 лет: первое из них было открыто в Лондоне в 1650 году под названием «Бюро ухаживаний и встреч».

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В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Краснодар

Краснодар был оккупирован немецко-фашистскими войсками в августе 1942 года. Полугодовое господство оккупантов обернулось катастрофой для города: разрушены промышленные предприятия, образовательные учреждения, больницы, более 800 жилых домов, а также критически важная инфраструктура – водопровод, электростанция и железнодорожный вокзал. Согласно данным краевой комиссии, более 11 000 мирных жителей Краснодара стали жертвами оккупации, среди них более 2000 детей. В Краснодаре впервые были задействованы мобильные газовые камеры для массового уничтожения гражданского населения.

12 февраля 1943 года части 46-й армии под командованием генерал-майора Ивана Рослого освободили Краснодар, положив конец этому периоду ужаса и разрушений.

В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара

В 1908 году сенсационное ралли «Нью-Йорк – Париж без помощи парохода», организованное газетами New York Times и Le Matin, стартовало с Таймс-Сквер. Заявку на участие подали 13 экипажей, однако, перед лицом предстоящих трудностей, семеро отказались от участия.

12 февраля в гонку отправились шесть автомобилей: американский Thomas Flyer, итальянский Zust, немецкий Protos, и три французских – Motobloc, DeDion Bouton и Sizaire-Naudin. Маршрут протяженностью 13 тысяч миль пролегал через континенты: Нью-Йорк — Аляска — Сиэтл — Владивосток — Иркутск — Ачинск — Томск — и далее через всю Россию в Париж. Немецкий экипаж первым пересек финишную черту 11 июля, однако, был дисквалифицирован за нарушение правил. Победу одержали американцы, прибывшие в Париж 26 июля. Итальянская команда финишировала две недели спустя.

Эта трансконтинентальная гонка, длившаяся 169 дней, стала настоящей легендой автоспорта.