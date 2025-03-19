Трех бездомных собак отловили на площади Попова в Рязани

Сотрудники службы отлова поймали трех собак на площади Попова в Рязани. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии региона ВКонтакте.
Собаки проживали на территории Таксопарка. Животных вакцинируют и начнут искать им новых хозяев.
Ранее в соцсетях сообщалось о стае бездомных собак, которую регулярно видят в этом районе. Рязанцы высказывали опасения.
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С начала 2025 года сотрудники Службы по контролю за безнадзорными животными в городе отловили 152 собаки. Новый дом обрели 30 животных, у 3 нашлись прежние владельцы.