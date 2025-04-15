Транспортные активисты оценили работу маршруток в Рязани

Транспортные активисты опубликовали новое исследование, касающееся работы коммерческого транспорта в Рязани. По данным telegram-канала «stvchannel — Рязань: о городской среде», за год количество выходящих на линию маршруток и частных автобусов сократилось. Темпы снижения при этом замедлились.

Если в прошлом году средний выпуск составлял 268 машин, то сейчас — 254. Зимой показатель опускался до отметки ниже 250. Таким образом, падение за год составило чуть более 5%.

На фоне общего снижения есть и маршруты, где наблюдается рост. Речь идёт о маршрутах № 53 и № 68. Причины этого пока не вполне ясны. На маршруте № 53 возвращены льготы, но других значимых изменений за год не происходило. Что касается № 68, возможно, он смог восстановить позиции после конкуренции с седьмым автобусом. Выпуск по нему вернулся к прежним значениям — до момента улучшения работы маршрута № 7.

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Существенное снижение числа машин зафиксировано на следующих направлениях: № 32, № 46, № 49, № 77, № 85 и № 88. Особенно заметно падение на маршруте № 49. Он долгое время считался стабильным и важным для города. Его снижение вызывает обеспокоенность у транспортных активистов.

На маршруте № 46 ситуация нестабильна — в отдельные дни число выходящих машин соответствует прошлогодним значениям. Возможно, на выпуск влияет усиление маршрута № 53. Активисты отмечают, что малые автобусы (так называемые фургончики) на маршруте № 46 проигрывают конкуренцию более вместительным ПАЗам.

На маршруте № 85 снижение произошло недавно. Есть предположение, что это связано с увеличением числа машин на маршруте № 58, который обслуживает тот же перевозчик.

В течение всего года нестабильной оставалась ситуация на маршруте № 88. Показатели колебались — от высокого до резко сниженного уровня.

На фоне обсуждаемых реформ в транспортной сфере и возможного участия областных властей, в 2026 году можно ожидать более заметных изменений. Региональные чиновники не раз заявляли о намерении навести порядок в коммерческом сегменте городского транспорта.

Таблица: t.me/stvchannel_ryazan