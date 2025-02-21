Трамп заменил культовый стол Resolute в Овальном кабинете из-за сына Маска

Президент США Дональд Трамп заменил культовый стол Resolute в Овальном кабинете после того, как сын Илона Маска, вероятно, вытер об него сопли. Об этом со ссылкой на New York Post сообщает телеграм-канал «RT на русском».

«Будучи в Овальном кабинете, молодой отпрыск Маска и подающий надежды ноздрекопатель, чьё полное имя звучит как X Æ A-12, суетился, бормотал и временами бесцельно слонялся», — говорится в статье.

По данным журналистов, Трамп известен своей боязнью микробов, поэтому и принял решение заменить знаменитый стол.

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Resolute был подарен США королевой Викторией в 1880 году. В Овальный кабинет его поставили в 1961 году, за ним сидели в том числе президенты Кеннеди, Картер, Клинтон и Обама.